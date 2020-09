Mulheres prestes a superar homens no mercado laboral

As mulheres estão quase a apanhar os homens tanto na população empregada como na população ativa. A aproximação já vem de trás, mas tem acelerado sempre que surgem crises, às quais os trabalhadores homens se têm revelado mais vulneráveis. Nesta crise, está a ser parecido até agora, mas é cedo para perceber se as dinâmicas se mantêm pois é diferente de todas as outras. Mas se em número de trabalhadores e ativos a igualdade está aí, continua a haver mais mulheres inativas do que homens – elas são mais do que eles. E os salários, esses, são ainda muito diferentes.

