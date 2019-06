Negócio dos lares para idosos já vale mais de 300 milhões em Portugal

O mercado das residências (lucrativas) para a terceira idade em Portugal, num total que atingia as 736 em março passado, gerou uma faturação de 315 milhões de euros no último exercício, mais 5% do que no ano anterior, revela um estudo da Informa D&B sobre o setor.