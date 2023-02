"Ninguém é insubstituível. Vamos identificar alguém e melhorar a ANI"

Leia Também António Costa Silva nunca se reuniu com presidente da ANI

"Vamos identificar alguém e melhorar ainda mais a Agência Nacional de Inovação". Foi com esta garantia que o ministro da Economia respondeu no parlamento a perguntas dos deputados sobre a demissão de Joana Mendonça do cargo de presidente da Agência Nacional de Inovação (ANI)."Hoje mesmo o Secretário de Estado da Economia passou toda a manhã reunido com a presidência da ANI. E já tinha reunido em dezembro e janeiro", assegurou, contrariando a ideia sugerida por Joana Mendonça, que na carta de renúncia denunciou falta de diálogo com as tutelas "Ninguém é insubstituível, a começar pelos lugares no governo. A minha experiência diz-me que quando as pessoas saem são substituídas", continuou.O ministro da Economia assegurou ainda que tanto ele como a ministra da Ciência e Tecnologia reuniram com Joana Mendonça, desmentindo a ideia sugerida pela anterior presidente da ANI. "Não se deixem impressionar pelas luzes dos holofotes", disse aos deputados.Costa Silva, que nas intervenções públicas faz uso frequente de citações de filósofos e poetas, repetiu o hábito: "O príncipe dos poetas portugueses disse que o mundo é feito de mudança e as organizações melhoram com as mudanças", afirmou, numa referência a Luís de Camões. "A mudança faz parte da vida, as equipas estão em avaliação contínua", disse ainda.