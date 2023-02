Presidente da ANI demite-se

Foi assessora do Ministro da Economia para a Inovação, em 2016. Entre 2013 e 2015 foi investigadora no IN+, integrando a rede internacional IRGC, e professora convidada no IST. Entre 2010 e 2012 foi subdiretora da Direção Geral de Estatísticas de Educação e Ciência. Em 2009 e 2010 foi assessora do Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Joana Mendonça demitiu-se esta segunda-feira da presidência da Agência Nacional de Inovação (ANI), sabe o Negócios.A saída de Joana Mendonça, professora associada de Gestão de Inovação do Instituto Superior Técnico (IST) surge ano e meio após ter assumido as funções, em julho de 2021, sendo a primeira mulher a presidir a instituição.A Agência Nacional de Inovação tem o seu capital subscrito em partes iguais pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia (50%), e pelo Ministério da Economia, através do IAPMEI (50%).