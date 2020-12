Novo revés no Brexit: UE rejeita última proposta de Londres para as pescas

A nove dias do final do período de transição, a UE rejeitou a mais recente oferta do Reino Unido para superar o obstáculo das pescas. As negociações continuam mas não há ainda sinal de entendimento.



Rita Faria afaria@negocios.pt







... A União Europeia rejeitou a mais recente proposta do Reino Unido para superar o impasse em torno da questão das pescas, segundo dois responsáveis europeus, citados pela Bloomberg.



Na segunda-feira, Londres havia apresentado uma proposta que se traduziria num corte de 30% no volume das pescas da UE em águas britânicas, depois de ter insistido anteriormente numa redução de 60%. A concessão do Reino Unido não foi suficiente para os responsáveis europeus pelas negociações, que insistem que o corte não deverá ser superior a 25%.



Esta falta de entendimento representa mais um revés para o Brexit, quando faltam apenas nove dias para o final do período de transição e ainda não há sinais de entendimento entre Londres e Bruxelas sobre a futura relação comercial entre as partes.



Além da questão das pescas, que tem sido um dos principais obstáculos a um entendimento, o Reino Unido também se opõe à exigência da UE de que o bloco possa impor tarifas retaliatórias, especialmente sobre a energia, no caso de o Reino Unido voltar atrás em qualquer acordo que seja fechado sobre as pescas, um conceito conhecido como retaliação cruzada. O Reino Unido disse que está preparado para aceitar multas nessa área – das pescas - mas não em outras.



A Comissão Europeia está nesta altura a consultar os Estados-membros sobre a oferta britânica, e Michel Barnier, o principal negociador do bloco, deve informar os seus 27 embaixadores por volta das 16h00 em Bruxelas.

