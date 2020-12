Bruxelas e Londres já têm esboço de acordo para o pós-Brexit

Leia Também Acordo no Brexit? Prenda antecipada ou Natal estragado

Um acordo de parceria política e económica está em vias de ser a prenda no sapatinho ansiada dos dois lados da Mancha para este natal, mas agora será ainda preciso dar corda aos sapatos para assegurar que um acordo final seja devidamente implementado no curto espaço de tempo disponível.A Bloomberg avança, com base em fontes envolvidas na negociação bilateral, que a União Europeia e o Reino Unido já se entenderam quanto ao esboço de um acordo sobre a relação futura, o que consubstancia um acordo de princípio para o período pós-Brexit, com início já a 1 de janeiro. Em causa está um esboço de cerca de 2 mil páginas que irão regular o relacionamento político e comercial entre os dois blocos.A notícia daquela agência noticiosa surge pouco depois de o Guardian ter avançado que um acordo estaria na iminência de ser anunciado. É que esta manhã foi agendada uma reunião para a noite de natal entre os representantes diplomáticos dos Estados-membros junto de Bruxelas de modo a que o processo de ratificação possa ser iniciado o quanto antes.Poderá assim estar perto do fim o processo de 10 meses de difícil negociação, pontuada por inúmeros altos e baixos e por incontáveis datas limite sucessivamente ultrapassadas sem que um entendimento se vislumbrasse.



Enquanto as discussões ao nível técnico continuam para superar alguns pontos ainda por acordar, com as pescas à cabeça, é aguardada, ainda esta tarde, uma conversa telefónica entre Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. A expectativa é a de que a obtenção de um acordo seja formalmente anunciada depois desse telefonema.



(Notícia em atualização)