Numa década, diferenças salariais entre homens e mulheres caíram para 16%

A análise é do Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho. Diferença é maior entre quadros superiores.

