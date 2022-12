O Advogado do Diabo e o caso TAP: Pedro Nuno Santos pecou por ação e Medina por inação

No episódio desta semana de Advogado do Diabo, videocast do Negócios, abordamos a polémica indemnização paga pela TAP a Alexandra Reis e que resultou na demissão da secretária de Estado do Tesouro e do ministro Pedro Nuno Santos, bem como do seu secretário de Estado Hugo Mendes.

Já está disponível mais um episódio de "O Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", um videocast do Negócios. Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica. Desta vez, inevitavelmente, o tema foi a indemnização de meio milhão de euros paga pela TAP à agora ex-secretária de Estado do Tesouro Alexandra Reis. O caso levou a que Fernando Medina demitisse a antiga administradora da TAP e ex-presidente da NAV e viria a resultar em mais duas baixas no Governo: o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Mendes. Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP. Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo - indo além do óbvio.

