“O setor social é esquecido. Quem tem botija de gás é esquecido”

O antigo ministro da Solidariedade, Trabalho e Segurança Social concorda com a possibilidade do regresso das famílias ao mercado regulado do gás, mas considera que ficou de fora uma parte importante do país que ainda depende do gás de botija. Mota Soares considera, em entrevista ao Negócios e Antena 1, que o Governo deveria apresentar um pacote de emergência social e teme que o pior ainda esteja para vir com o aumento das taxas de juro.



Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...