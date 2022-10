Oleoduto de Druzhba com fuga na Polónia, mas danos são "acidentais"

Mateusz Berger,

O oleoduto de Druzhba, que serve petróleo proveniente da Rússia a vários países europeus, teve uma fuga no braço polaco. A descoberta foi feita na terça-feira de manhã, mas apenas agora noticiada pela Polónia.Quando questionado sobre a possibilidade de sabotagem, à semelhança de um dos cenários para as fugas registadas no Nord Stream,responsável do executivo sobre a infraestrutura afirma que "aqui podemos falar de danos acidentais"."Vivemos tempos turbulentos, diferentes conotações são possíveis, mas nesta altura não temos razões para acreditar nisso", acrescentou o responsável.Mateusz Berger explicou que a fuga estava localizada a cerca de 70 quilómetros de Plock, onde a Polónia tem a sua maior refinaria, detida pela PKN Orlen. Como resultado parte da capacidade de fluxo para a Alemanha não foi assegurada, mas as reparações "não devem demorar".