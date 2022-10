ONU pede que acordo sobre cereais ucranianos seja prorrogado por um ano

O chefe da agência humanitária da ONU pediu esta segunda-feira que seja prorrogado por um ano o acordo sobre as exportações ucranianas de cereais, há quatro meses em funcionamento, e que termina em 22 de novembro.Martin Griffiths, que é um dos funcionários da ONU envolvidos nas negociações convocadas para esta segunda-feira, disse aos jornalistas em Genebra que estar "razoavelmente confiante" de que o acordo seria renovado."Gostaríamos que fosse renovado e talvez até alargado para incluir mais fertilizantes", disse, quando foi questionado sobre as negociações.O subsecretário-geral da ONU para os Assuntos Humanitários apelou à renovação do acordo "para além do ciclo de quatro meses" afirmando que é preciso "vê-lo renovado por um ano (...) até a próxima colheita.Dois acordos foram assinados em 22 de julho sob a égide da ONU, um primeiro, denominado "Iniciativa dos Cereais do Mar Negro", que permite exportações de cereais ucranianos bloqueados pela guerra e um segundo que visa facilitar as exportações de alimentos e fertilizantes russos, apesar das sanções impostas pelos países ocidentais à Rússia.Mas a Rússia queixa-se de que não pode vender, apesar deste acordo, a sua produção de fertilizantes devido a estas sanções que afetam, em particular, os setores financeiro e logístico.Griffiths sublinhou esta segunda-feira que "retirar adubos e cereais da Rússia é da maior importância para os agricultores decidirem se plantam ou não"."Uma das preocupações que os nossos amigos ucranianos nos lembram é que os agricultores precisam de saber rapidamente se vale a pena plantar para o próximo ano", acrescentou.O secretário-geral da ONU, António Guterres, e as suas equipas estão a trabalhar ativamente para alargar o acordo sobre a exportação de cereais na Ucrânia, de forma a garantir uma redução dos preços globais dos alimentos, disse na passada sexta-feira o seu porta-voz.A mesma fonte revelou que Rebeca Grynspan, secretária-geral da UNCTAD, a organização de comércio e desenvolvimento da ONU que participou nas negociações dos acordos, e Martin Griffiths devem viajar para Moscovo "dentro de cerca de uma semana para se encontrar com altos funcionários russos" sobre estas questões.Estes acordos visam reduzir as tensões nos mercados alimentares e evitar que os países pobres enfrentem graves crises alimentares.De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), os preços dos alimentos mundiais continuaram a descer em setembro pelo sexto mês consecutivo. Mas o índice de preços dos cereais da FAO subiu 1,5% em relação a agosto.A Ucrânia e a Rússia são dos maiores produtores e exportadores de cereais e de fertilizantes do mundo, atividades que se viram abruptamente reduzidas desde que a 24 de fevereiro Moscovo lançou uma intervenção militar com ocupação de território ucranianos, que ainda persiste.