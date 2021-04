Pagamento de estacionamento em Lisboa retomado a partir de hoje

O pagamento do estacionamento na via pública tarifado pela Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) é retomado hoje, ao fim de dois meses e meio de isenção de cobrança, devido à pandemia de covid-19.A proposta para a reposição da "normal regulação e fiscalização" do estacionamento foi aprovada na terça-feira pela Assembleia Municipal de Lisboa.De acordo com a proposta, subscrita pelo vereador da Mobilidade, Miguel Gaspar, que já tinha sido aprovada no início do mês pelo executivo da câmara, "com o retomar gradual da atividade económica na cidade de Lisboa, verifica-se também o aumento da pressão sobre o estacionamento e espaço público da cidade, sendo por isso necessário garantir a normal regulação e fiscalização do estacionamento e da utilização do espaço público da cidade".O documento prevê, igualmente, a reposição "das normais condições tarifárias de operação dos parques" da EMEL.O município, presidido por Fernando Medina (PS), argumenta na proposta que é necessário "garantir adequadas condições de fruição dos passeios, boas condições de circulação, melhoria das condições do estacionamento, funcionamento do estacionamento de rotação, no fundo verem-se asseguradas de forma plena as opções de ordenamento de estacionamento da cidade de Lisboa, sendo já notadas a degradação destas condições de funcionamento em zonas de maior pressão".A suspensão pagamento do estacionamento na via pública tarifado pela EMEL estava em vigor desde 25 de janeiro, devido ao confinamento decretado pelo Governo devido à pandemia de covid-19.