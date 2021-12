Pagamentos eletrónicos antes do Natal crescem 20,3%

O valor dos pagamentos eletrónicos nos primeiros 12 dias de dezembro ultrapassou em 20,3% os gastos registados em igual período do ano passado e é já 8,8% superior às operações realizadas no pré-pandemia, avança o Jornal de Notícias , citando dados da Sibs Analytics.O jornal dá conta que, entre 1 e 12 de dezembro, os portugueses gastaram 2,2 mil milhões de euros em pagamentos eletrónicos, o que corresponde a mais de 183 milhões de euros por dia. As compras de Natal foram antecipadas desde a Black Friday e o comércio online cresceu entre 10 a 25%.Os dados da Sibs Analytics incluem compras presenciais, o pagamento de serviços ou ao Estado bem como carregamentos de telemóveis ou de títulos de transporte. Não é conhecido, no entanto, o montante gasto em dezembro por setor.No mês anterior, sabe-se que a "fatia de leão" dos pagamentos eletrónicos foi registada nos super e hipermercados, cujas vendas estão a crescer 11% em valor. Mas o maior crescimento em novembro foi nos serviços de catering, restauração e similares, que aumentaram 102% ainda antes da entrada em vigor das novas restrições, a 1 de dezembro.