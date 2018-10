A nomeação do novo director da Policia Judiciária Militar surge após a detenção do até agora responsável da PJM, Luís Vieira, no âmbito do caso do desaparecimento de material de guerra dos paióis de Tancos.

O ministro da Defesa nomeou esta segunda-feira, 1 de Outubro, o capitão-de-mar-e-guerra Paulo Manuel José Isabel como director-geral da Polícia Judiciária Militar, para restabelecer "o normal funcionamento da Polícia Judiciária Militar".Numa nota do Ministério da Defesa, o gabinete do ministro Azeredo Lopes, do qual o director da Polícia Judiciária Militar depende hierarquicamente, é referido que o ministro tomou a decisão de nomear o capitão-de-mar-e-guerra Paulo Manuel José Isabel como director-geral da Polícia Judiciária Militar, mediante proposta do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.A nomeação do novo director da Policia Judiciária Militar surge após a detenção do até agora responsável da PJM, Luís Vieira, no âmbito do caso do desaparecimento de material de guerra dos paióis de Tancos.