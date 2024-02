Pedro Nuno Santos recebeu 203 mil euros em subsídio de deslocação, apesar de ter casa em Lisboa

O candidato, e secretário-geral do Partido Socialista, às eleições legislativas, Pedro Nuno Santos, recebeu, durante nove anos, entre 2005 e 2015, 203 mil euros em subsídio de deslocação, apesar de ter casa em Lisboa.Pedro Nuno Santos foi deputado pelo PS e durante todo esse período era proprietário de um apartamento na rua Marcos Portugal, na capital. No entanto, ao preencher os seus dados no formulário da Assembleia da República indicou sempre que a sua morada era em São João da Madeira, o que teve implicações no pagamento de abonos de deslocação (uma compensação salarial para os deputados que residem fora de Lisboa) e ajudas de custo, noticia a Sábado.Pedro Nuno Santos assume que, na altura em que foi deputado vivia de facto nesta casa da capital ("Foi a minha primeira habitação permanente em Lisboa"), mas nega que fosse a principal: "A minha residência habitual, até ao momento em que integrei o Governo em finais de 2015, sempre foi em São João da Madeira."Leia mais aqui