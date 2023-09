Pedro Proença no Advogado do Diabo: "Tem de haver um incremento da qualidade" com a centralização dos direitos televisivos

Já está disponível mais um episódio de "Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", um videocast do Negócios. Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica.

O presidente da Liga de Clubes marcou presença no videocast do Advogado, com Luís Miguel Henrique, e debruçou-se sobre os temas mais relevantes que marcam a atualidade do futebol.



Pedro Proença acredita que "nenhum clube irá perder" com a introdução da centralização dos direitos televisivos, mas admite que haja tensão entre os clubes dado que o sistema "é muito disruptivo".



Proença desvalorizou também a polémica em torno do videoárbitro e das falhas de comunicação que levantaram questões sobre o cumprimento do regulamento no jogo que opôs o Futebol Clube do Porto ao Arouca, lembrando que o sistema de arbitragem melhorou muito ao longo dos anos.



O líder da Liga de Clubes defende ainda que o novo regulamento para as sociedades anónimas desportivas (SAD), que entrou em vigor neste mês de setembro, trará maior transparência e garantias de idoneidade.





