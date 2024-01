Peter Villax defende regresso das PPP na saúde: "Para as PPP e em força!"

Numa altura em que o Sistema Nacional de Saúde (SNS) está a braços com graves dificuldades em dar resposta às necessidades, o presidente da Associação das Empresas Familiares, Peter Villax, considera que as parcerias público-privadas na área da saúde devem voltar a ser reabilitadas.



"Não sou eu que o digo, é o Tribunal de Contas que diz que o modelo de hospitais PPP foi o que melhor serviu a população. Portanto, para as PPP e em força!", diz, em entrevista ao Negócios e à Antena 1.





O empresário ligado à área da saúde deixa, no entanto, alertas ao Governo, advertindo-o para que "não lhes corte as pernas três anos depois", cancelando o contrato, porque "isso só faz uma coisa: descredibilizar o Estado"."Cada vez que o Estado decide fazer uma inversão brutal nas suas políticas já ninguém acredita em fazer parcerias com o Estado porque não sabe se daqui a 12 ou 24 meses vem tudo por água abaixo", reforça.Convidado desta semana do programa Conversa Capital, Peter Villax afirma olhar "sobretudo com tristeza" para o que está a acontecer no SNS, criado em 1979, com "grande mérito" pelo Partido Socialista (PS) o mesmo que acusa de o ter "destruído" 45 anos mais tarde. " Temos de oferecer saúde de qualidade para todos e, neste momento, não o estamos a fazer", lamenta.Para o empresário o diagnóstico é simples: "É um sistema muitíssimo mal gerido"."Se me apresenta um executivo de uma empresa a dizer que aumentou o orçamento 56% nos últimos cinco anos e os resultados são péssimos ele vai ser despedido porque ele não é competente", atira Peter Villax, criticando "a proliferação de modelos de organização" em vez de "haver mando e qualidade de gestão".Para o empresário, o SNS "é absolutamente essencial" e "tem de ter salvação", até porque figura como "um dos maiores fatores de coesão nacional".