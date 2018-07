Pinho acusa o PSD de ser "o pai dos CMEC e a mãe das barragens"

Manuel Pinho rejeita ser o criador das alegadas rendas de energia. Mas assume parte das culpas do processo que “herdou” do PSD. No Parlamento o antigo ministro de Sócrates refutou ainda que os CMEC sejam um “monstro” e as rendas “excessivas”.