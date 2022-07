Plataformas dizem que proposta do Governo prejudica estafetas

Não estão contra mudanças na legislação, mas as que são propostas pelo Governo também não servem e podem prejudicar os trabalhadores mais do que pretendem ajudar. Em linhas gerais, é esta a posição das principais plataformas digitais a operar em Portugal numa resposta conjunta à proposta do Executivo para alterações à legislação laboral no âmbito da agenda do trabalho digno

