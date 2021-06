Poder económico da China saiu reforçado da pandemia

Já ultrapassou o nível de atividade pré-crise, cresce a um ritmo mais acelerado do que antes de ter deflagrado a pandemia e conquistou ainda mais quota de mercado no comércio mundial – e, já agora, no mercado português também. Este é o resumo da economia chinesa no pós-pandemia, contado pelos números e corroborado pelos economistas ouvidos pelo Negócios. Teorias da conspiração à parte, o que

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...