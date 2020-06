Políticos de oito países criam aliança para fazer frente à China

A Aliança Interparlamentar sobre a China, apresentada na sexta-feira, surge numa altura em que os EUA enfrentam o desafio de conseguir uma aliança coesa para fazer frente à crescente influência económica e diplomática da China. Os EUA condenaram a decisão do governo de Pequim de impor uma legislação de segurança nacional em Hong Kong que ameaça a autonomia da cidade.

O grupo disse que pretende "construir respostas apropriadas e coordenadas e ajudar a criar uma abordagem proativa e estratégica em questões relacionadas com a República Popular da China".

O senador republicano dos EUA Marco Rubio e o democrata Bob Menéndez, o ex-ministro da Defesa japonês Gen Nakatani, Miriam Lexmann, da comissão do Parlamento Europeu para os Negócios Estrangeiros e o influente deputado conservador do Reino Unido Iain Duncan Smith são copresidentes do grupo recém-lançado.





"A China, sob a liderança do Partido Comunista Chinês, representa um desafio global", disse Rubio numa mensagem de vídeo no Twitter. O senador é um crítico frequente do governo de Pequim e defensor de legislação nos EUA para medidas que digam respeito às ações da China em Hong Kong.