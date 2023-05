Portugal cresce acima da tendência pré-covid. Alemanha ainda não

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A recuperação da economia portuguesa a seguir à pandemia de covid-19 está a surpreender os analistas internacionais. Depois de ter liderado o crescimento da Zona Euro (e da União Europeia) no primeiro trimestre deste ano, as análises mostram que Portugal está a crescer bem acima da tendência registada entre 2010 e 2019 – o que ainda não acontece com o “gigante” europeu, a Alemanha. Será mérito da economia

...