Portugal desce no ranking das economias mais competitivas do mundo

Portugal até melhorou na pontuação, mas isto não foi suficiente para subir, ou sequer manter, o lugar que conquistou há um ano no ranking de competitividade publicado pelo World Economic Forum. Em 2018, desce uma posição, do 33.º para o 34.º lugar, entre as 140 nações que compõem a tabela.





De acordo com a análise do WEF, Portugal piora em duas grandes categorias: o mercado de produtos e o dinamismo dos negócios.