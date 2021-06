Portugal é dos mais lentos a executar fundos do PRR

Ao contrário de outros Estados-membros, Portugal deixa a grande maioria dos investimentos previstos no PRR para depois de 2022. A conclusão é do think tank Bruegel, que diz que estes fundos não são uma ferramenta para aliviar a crise.

