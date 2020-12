Portugal e EUA discutem presidência portuguesa da UE e assuntos bilaterais

A presidência portuguesa da União Europeia foi um dos pontos discutidos durante a reunião da 44.ª Comissão Bilateral Permanente EUA - Portugal, realizada hoje de forma virtual, informou a representação norte-americana, em comunicado.Sem detalhar conteúdos, o texto da embaixada dos EUA em Lisboa adiantou outros temas que foram tratados, como o impacto negativo, a nível global, da pandemia do novo coronavirus e a transição digital para a recuperação económica, "incluindo o recurso a fornecedores tecnológicos de confiança para redes 5G".As partes manifestaram também o desejo mútuo de "aprofundar a cooperação nas áreas da ciência, tecnologia, energia e meio ambiente".Relativamente à promoção dos direitos humanos, em particular, as partes abordaram as situações na Venezuela e Moçambique, e, de forma geral, a segurança no Atlântico e em África. O combate ao tráfico humano vai motivar "um evento de treino bilateral conjunto a ser ter lugar em janeiro".Sobre o Atlântico, as partes recordaram a inauguração, em outubro de 2020, de uma nova pista de aterragem tática na Base das Lajes, que "transformou uma pista abandonada num novo local de treino no meio do Atlântico". No comunicado, realça-se que "a pista oferece, aos pilotos de transporte aéreo tático, um treino realista em desafiantes descolagens e aterragens de curta distância. É um dos poucos locais na Europa onde é possível treinar esta competência".No texto da representação diplomática dos EUA mencionaram-se ainda algumas das iniciativas da embaixada, como um projeto de reflorestamento, através do qual foram plantadas 16 mil árvores em áreas devastadas por incêndios florestais.