Portugal é o quarto país do mundo onde os "expats" mais se sentem em casa

Portugal é dos países onde os expatriados mais se sentem em casa, é o que indica um inquérito da InterNations que mostra os piores e melhores países para viver e trabalhar no exterior.

Nos primeiros lugares do ranking aparece o México, Indonésia e Taiwan. Portugal surge logo depois do pódio, em quarto lugar. Já nos últimos lugares dos 52 países avaliados, surge o Kuwait, a Nova Zelândia e Hong Kong. O inquérito "Expat Insider" avalia a integração dos expatriados em quatro setores: qualidade de vida, facilidade de integração, trabalho no exterior e finanças pessoais, no respetivo país de residência.

Leia Também O país dos reformados?

No que toca à qualidade de vida, Portugal surge também em quarto, aliás, mais de um quarto dos expatriados mudaram-se para cá por esse motivo - a principal razão para a mudança de país. Adicionalmente, a maioria dos inquiridos considera que os portugueses são geralmente amigáveis e Portugal está no top 10 de países fáceis para os imigrantes se estabelecerem.

Leia Também Lisboa sobe 23 posições no ranking do custo de vida das cidades

Uma das principais razões para os expatriados se sentirem em casa é o baixo custo de vida, o oitavo mais baixo de acordo com o inquérito. Ainda assim, apenas 63% estão satisfeitos com a sua situação financeira, já que quase dois terços ganha menos do que a média mundial. Além disso, um quarto das pessoas não sente que recebe um salário justo baseado na indústria, qualificações e cargo na empresa.

Mais de um quarto dos estrangeiros a viver em Portugal está reformado e dos que trabalham, 34% está em regime de part-time, o dobro da média mundial. Por sua vez, uma em cinco pessoas atribui uma classificação negativa ao estado da economia portuguesa e Portugal está nos dez países mais baixos onde os expatriados estão mais infelizes com o mercado de trabalho local e com as oportunidades de carreira.

Em relação a burocracias, mais de metade considera difícil preencher e lidar com documentos administrativos e das autoridades e mais de um quarto estão descontentes com os acessos administrativos e governamentais online.

O inquérito "Expat Insider" teve quase 12 mil respostas de expatriados em 52 países.