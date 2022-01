Portugal perdeu 70% dos produtores de leite desde 2016

Leia Também Preço do leite em Portugal 5 cêntimos/litro abaixo da média da UE em 2021

Desde 2016 e até ao ano passado, Portugal viu fechar 4218 explorações de leite, 70% do total existente no país. Dessas 3711 são no continente. Os dados são do relatório da Subcomissão do Leite e são apresentados na edição deste domingo, 30 de janeiro, do Jornal de Notícias A publicação apresenta a quebra no consumo e os preços baixos como justificação para a situação, com aposta nos produtos de maior valor acrescentado a ser vista como uma solução para o médio/longo prazo, uma vez que há excesso de leite e poucos iogurtes e queijo.Por outro lado, os agricultores do setor pedem uma subida dos preços dos produtos laticínios de forma a impedir que mais produtores tenham de fechar portas."Houve uma redução de 90% no número de vacarias ao longo de uma década (entre 2009 e 2019) e depois [com a pandemia] ainda se agravou. Os que resistem estão endividados, revoltados e desanimados", explicou, ao JN, o secretário-geral da Aprolep-Associação dos Produtores de Leite de Portugal, Carlos Neves.