Portugal regista mais 780 casos de covid-19 e 11 mortes nas últimas 24 horas

Portugal registou 780 novos casos de covid-19 e mais 11 mortes nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico revelado esta terça-feira, 21 de setembro, pela Direção-Geral de Saúde (DGS).





A região Norte concentrou o maior número de casos, com um total de 324 novas infeções. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, onde foram detetados 242 casos nas últimas 24 horas, o Centro (103 novos casos), o Algarve (com 48), o Alentejo (39), Açores (8) e Madeira (16).



Quanto ao número de óbitos, foram registadas mais quatro mortes na região de Lisboa e Vale do Tejo, três no Alentejo, duas no Norte, uma no Centro e outra no Algarve. Já nas ilhas não foram registados mortes nas últimas 24 horas.