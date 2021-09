Portugal regista mais 891 casos de covid-19 e 8 mortes nas últimas 24 horas

Leia Também Covid-19: Francisco George desafia Fernando Nobre para um debate sobre a vacina

Portugal contabiliza mais 891 casos de covid-19 e 8 mortes nas últimas 24 horas, conforme revela o boletim divulgado esta quarta-feira, dia 22, pela Direção-Geral de Saúde (DGS).A região de Lisboa e Vale do Tejo concentra o maior número de infeções das últimas 24 horas (323), seguida pela região Norte (290 casos).Metade dos óbitos referidos neste boletim foram contabilizados em Lisboa e Vale do Tejo. A região Norte, os Açores e a Madeira registaram zero mortes neste boletim.Nas últimas 24 horas há menos 29 pessoas internadas nos hospitais em Portugal. Não há decréscimo nas pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos (UCI), mantendo-se o número de 78 internados em UCI.O boletim dá conta de mais 1.212 casos de recuperação nas últimas 24 horas.A matriz de risco foi atualizada esta quarta-feira. A incidência desceu tanto a nível nacional como no continente, passando dos 149,1 casos a nível nacional para 137,4 casos de infeção; já no continente a incidência baixou dos 152,4 para 140,1 casos de infeção.O índice de transmissibilidade manteve-se: 0,82 a nível nacional e 0,81 no continente.(notícia atualizada às 15h15)