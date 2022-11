Portugal tem a 5.ª inflação mais elevada nos alimentos

Portugal tem a quinta taxa de inflação nos alimentos mais elevada da Zona Euro. Os dados do Eurostat, divulgados esta quinta-feira, mostram que os preços dos bens alimentares aumentaram 16,2% em outubro, ficando acima da média do euro. Em comparação com os valores de há um ano, os alimentos estão 8,8 pontos percentuais mais caros a nível nacional, penalizando sobretudo as famílias com menos rendimentos.





