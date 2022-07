Portugal vai ajudar na reconstrução de escolas na Ucrânia com a Parque Escolar

Portugal vai ajudar na reconstrução de escolas na região Jitomir onde foram destruídos 70 edifícios escolares, anunciou o ministro da Educação, João Costa, que avança ainda que o processo "já se iniciou" e que as obras ficarão a cargo da Parque Escolar.



Durante a conferência de Lugano, onde foi desenhado o ‘Plano Marshall’ para a reconstrução da Ucrânia, João Costa disse que o apoio de Portugal na reconstrução da Ucrânia será concentrado na região de Jitomir "onde já temos um trabalho de mapeamento de escolas onde podemos intervir", disse à Lusa o ministro da Educação.



Os ataques naquela região terão destruído 70 escolas e os edifícios apresentam diferentes níveis de destruição sendo que o projeto preparatório da reconstrução das escolas "já se iniciou", num trabalho conjunto do Governo e do Ministério da Educação, através da Parque Escolar, com as autoridades ucranianas.



A Conferência de Lugano terminou esta terça-feira, após dois dias de reunião e contou com a participação de pelo menos 38 países aliados da Ucrânia. Participaram ainda no encontro instituições internacionais e empresas do setor privado. Portugal foi representado pelo ministro da Educação João Costa.



Da parte da Ucrânia marcou presença uma comitiva liderada pelo primeiro-ministro, Denys Schmygal, que avançou que serão necessários 750 mil milhões de dólares (mais de 718.800 milhões de euros) para a reconstrução do país. Verbas que o governante ucraniano sugeriu que fossem suportadas por bens russos congelados.