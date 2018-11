Portugueses casaram-se mais e divorciaram-se menos

O peso dos casamentos civis tem vindo a aumentar de ano para ano e já corresponde a dois terços do total. As uniões entre pessoas do mesmo sexo registaram o valor mais alto desde pelo menos 2011.

Pedro Catarino

O número de casamentos aumentou pelo terceiro ano consecutivo, enquanto o número de divórcios recuou pelo segundo ano, de acordo com as estatísticas demográficas divulgadas esta quinta-feira, 15 de Novembro, pelo Instituto Nacional de Estatística.



O peso dos casamentos civis tem vindo sempre a subir e no ano passado já representou dois terços do total (65,9%), enquanto os casamentos católicos recuaram para cerca de um terço em 2017 (33%), quando cinco anos antes representavam 38% do total.



Ao contrário do que aconteceu em 2016, a subida do número de casamentos não se deveu essencialmente à formalização das uniões de pessoas do mesmo sexo.

No ano passado houve 36,6 mil casamentos, num aumento de 3,8% face ao ano anterior. Os divórcios caíram 3,4%, para cerca de 21 mil.



Houve 523 casamentos entre pessoas do mesmo sexo, o número mais alto desde 2011, que representa um aumento de 24% face ao ano anterior.A publicação do INE sugere que Portugal é um dos países onde as pessoas menos se casam."Em 2016, ano mais recente para o qual existem dados comparativos divulgados pelo Eurostat, a taxa bruta de nupcialidade de Portugal era a mais baixa" da União Europeia, seguida da Eslovénia e do Luxemburgo.A Lituânia e o Chipre registaram as taxas mais elevadas, com valores acima dos 7 casamentos por mil habitantes.