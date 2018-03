Precários do Estado marcam concentração para 7 de Abril em Lisboa

Os precários do Estado decidiram realizar uma concentração dia 7 de Abril, junto ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, para exigir a concretização do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública.

No encontro de sábado, 17 de Março, os precários do Estado debateram "o atraso no programa (PREVPAP), a falta de garantias de protecção de quem aguarda a regularização, as tentativas de boicote por parte dos dirigentes e a falta de transparência do processo". "É o Governo que tem a responsabilidade de garantir que se cumpre o objectivo do programa, com a regularização de todas as situações de precariedade no Estado", alegam.

Segundo o movimento, foram vários os relatos e os casos concretos que demonstram que é necessária a mobilização dos trabalhadores precários e a responsabilização do Governo na concretização do programa de regularização das situações de precariedade no Estado (PREVPAP).