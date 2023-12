Preço da inspeção obrigatória ao carro aumenta 5% em 2024

Leia Também Novo ano chega com aumento generalizado de preços para os consumidores

Já a partir de 1 de janeiro de 2024que circulam nas estradas portuguesas, de acordo com uma deliberação do Conselho Diretivo do Instituto da Mobilidade e dos Transportes IMT), publicada esta sexta-feira em Diário da República. Nos veículos ligeiros, a inspeção (sem IVA) vai passar a custar no próximo ano 29,18 euros, o que significa um aumento de 1,38 euros face ao preço de 27,8 euros cobrado em 2023.Somando o valor do IVA (23%),, mais 5% (+1,7 euros) do que os 34,19 que estiveram em vigor na tabela de preços dos centos de inspeção automóvel este ano.Já nos pesados, a inspeção passa de um custo com IVA de 51,17 para 53,72 euros, ou seja, mais 2,56 euros, enquanto nas motas o preço sobe de 17,22 para 18,1 euros, um aumento de 86 cêntimos. Em caso de ser necessária uma reinspeção, o proprietário terá de pagar 9 euros, também mais do que os 8,57 euros cobrados em 2023.De acordo com o IMT, esta atualização anual da tabela das tarifas das inspeções obrigatórias, das inspeções para atribuição de matrícula, das inspeções extraordinárias, reinspeções e emissão da segunda via da ficha de inspeção atualizadas está relacionada com a taxa de inflação medida pelo Índice de Preços no Consumidor Total."Considerando que de acordo com a última atualização do INE de 14 de dezembro de 2023, referente a novembro de 2023, do 'Índice de Preços no Consumidor', a taxa de variação medida anual (sem habitação) foi fixada em 4,98 % há que proceder ao cálculo do impacto deste índice nas tarifas em vigor, de modo a uniformizar os valores a pagarem todos os CITV - Centros de Inspeção Técnica de Veículos", pode ler-se na deliberação.