Publicada portaria que atualiza valor do IAS para 509,28 euros em 2024

Leia Também Valor do CSI ainda fica aquém do novo limiar da pobreza

O valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS) vai ser atualizado para 509,26 euros, a partir de 1 de janeiro de 2024, traduzindo um aumento de 6%, de acordo com uma portaria publicada, esta segunda-feira, em Diário da República."Considerando que a média da taxa de crescimento médio anual do produto interno bruto (PIB) nos últimos dois anos terminados no terceiro trimestre de 2023, apurada a partir das contas nacionais trimestrais do Instituto Nacional de Estatística, foi de 5,18%, a atualização do IAS para o ano de 2024, corresponde ao valor da variação média do índice de preços no consumidor (IPC), sem habitação, nos últimos 12 meses, disponível em novembro de 2023, que foi de 5%, a taxa de atualização do valor do IAS para 2024, é de 6%", lê-se no diploma.O aumento do valor do referencial determinante na fixação, cálculo e atualização das prestações de segurança social tinha sido anunciado já pelo Ministério da Segurança Social (MTSSS), no final de novembro.A subida do valor do IAS irá refletir-se, segundo explicou o Governo, num aumento das prestações sociais: prestação social para a inclusão (base), complementos por dependência e prestações por morte, limites dos escalões do abono de família e limites (mínimo e máximo) do subsídio de desemprego.