Preço do gasóleo desce 21 cêntimos por litro com nova redução do ISP

O Governo espera reduzir o preço do litro do gasóleo em 21 cêntimos e do litro da gasolina em 20 cêntimos com nova medida equivalente à descida do IVA dos combustíveis para 13%. PSD, Bloco e PCP querem subida de salários a acompanhar a inflação, que Costa avisa que pode ser passageira.

Preço do gasóleo desce 21 cêntimos por litro com nova redução do ISP









