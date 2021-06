Preços em Portugal subiram 1,2% no mês de maio

Leia Também Subida de preços em Portugal acelera para 1,2%

De acordo com os dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a variação homóloga dos preços em Portugal foi de 1,2% no mês de maio, mais 0,6 pontos percentuais face ao mês de abril. O INE confirma agora este aumento dos preços, após ter revelado a estimativa rápida sobre a inflação no final do mês passado.O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) terá registado uma variação de 0,6% (0,1% no mês anterior), indica o INE.Por classes de despesa, o INE destaca o aumento das taxas de variação homóloga nos transportes, nos bens alimentares e bebidas não alcoólicas e também pelo lazer, recreação e cultura. A maior subida foi registada nos transportes, com uma variação de 5,6% face ao mesmo mês de 2020.Já em sentido oposto é assinalada a diminuição da taxa de variação homóloga da classe dos restaurantes e hotéis, que contraiu 4,1% em termos homólogos.A variação mensal do IPC foi 0,2%, contra os 0,4% no mês de abril e -0,4% em maio do ano passado. A variação média doze meses foi 0,2% (0,1% em abril).O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português registou uma variação homóloga de 0,5%, taxa que está 0,6 p.p. acima dos dados de abril. O INE indica que este índice está 1,5 p.p abaixo do valor estimado pelo Eurostat para a Zona Euro.O IHPC registou uma variação mensal de 0,3%. Em abril era de 0,5% e -0,2% em maio de 2020; e uma variação média dos últimos doze meses de -0,1% (-0,2% no mês precedente).