Preços na produção industrial sobem em agosto na UE puxados pela energia

Os preços na produção industrial aumentaram, em agosto, na zona euro e na União Europeia (UE) quer na comparação com o mês homólogo, quer face a julho de 2021, puxados pelos custos da energia, indica o Eurostat.Segundo o gabinete estatístico europeu, os preços na produção industrial subiram 13,4% na zona euro e 13,5% na UE, face a agosto de 2020, com o setor da energia a registar um aumento de 32,0%.Excluindo a energia, os preços do conjunto da energia tiveram um avanço homólogo de 7,4%.Os preços na produção industrial aumentaram, na comparação homóloga, em todos os Estados-membros, tendo as maiores subidas sido registadas na Irlanda (54,8%), Bélgica (23,9%) e Dinamarca (23,8%).Na variação em cadeia, o indicador aumentou 1,1% quer na zona euro, quer na UE, com a Bulgária (4,2%), a Dinamarca (3,1%) e a Letónia (2,6%) a registaram os maiores avanços e a Irlanda (-4,1%) e Malta (-0,1%) a apresentarem os únicos recuos mensais dos preços na produção industrial.Em Portugal, o indicador aumentou 11,8% face a agosto de 2020 e 0,8% na comparação com julho.