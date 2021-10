Vendas a retalho sobem 0,3% na Zona Euro em agosto

Leia Também INE confirma aumento da inflação para 1,5% em julho

Leia Também Preços na produção industrial sobem em agosto na UE puxados pela energia

Leia Também Vendas no comércio a retalho crescem 3,1% em agosto

As vendas a retalho cresceram 0,3% na Zona Euro e na União Europeia no mês de agosto face ao mês anterior. Os dados foram divulgados esta quarta-feira pelo gabinete de estatística da União Europeia, o Eurostat.Já na comparação homóloga, este indicador manteve-se estável na Zona Euro, nota o Eurostat, e cresceu 1,1% na União Europeia.No que toca à variação mensal, o Eurostat refere que, face a julho de 2021, as vendas a retalho de produtos não alimentares subiram 1,8% na Zona Euro. Já nos combustíveis contabilizou-se uma queda de 0,1% e de 1,7% na alimentação, bebidas e tabaco.As maiores subidas mensais nas vendas a retalho foram registadas em Malta (2,7%), seguida pela Irlanda (2,5%) e Eslováquia (2%). Em Portugal a variação mensal ficou-se por uma subida de 0,3%, em linha com a subida contabilizada na Zona Euro.Já países como a Dinamarca, Estónia e França representaram as maiores quedas face ao mês anterior neste indicador, de 1,4% para a Dinamarca e de 1,2% para Estónia e França.O cenário é ligeiramente diferente na variação homóloga, que compara agosto de 2021 com o mesmo mês do ano passado. Malta registou o maior disparo neste indicador (19,6%), seguida pela Croácia e Eslovénia, com uma variação de 18,1% e 12,3%.Em sentido contrário, a Bélgica foi o país que mais viu as vendas a retalho recuar face a agosto de 2020 (-4,9%), seguida por França (-2,1%), Espanha e Luxemburgo, ambos com uma queda de 1,3%. Em Portugal a variação homóloga aponta para um crescimento acima da média da União Europeia, nos 2,9%,