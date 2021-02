Preços na Zona Euro com maior subida desde o início da pandemia

O arranque de 2021 marcou uma virgem na evolução dos preços na Zona Euro, com a inflação a subir para o nível mais elevado em quase um ano.





De acordo com a primeira estimativa para a inflação de janeiro, revelada esta terça-feira, 23 de fevereiro, pelo Eurostat, os preços no consumidor na Zona Euro subiram 0,9% no primeiro mês do ano, face ao mesmo período de 2020.





Esta evolução não só põe fim a uma série de cinco meses consecutivos de descidas nos preços, como é o crescimento mais elevado desde o início da pandemia. É preciso recuar a fevereiro do ano passado para encontrar uma subida mais expressiva dos preços no consumidor (1,2%).





O mesmo acontece na União Europeia, onde a inflação subiu de 0,3% em dezembro para 1,2% em janeiro, o valor mais alto desde fevereiro de 2020 (1,6%).





Olhando para o conjunto dos países da UE, as taxas de inflação mais baixas foram registadas na Grécia (-2,4%), Eslovénia (-0,9%) e Chipre (-0,8%) enquanto as mais altas verificaram-se na Polónia (3,6%), Hungria (2,9%) e Chéquia (2,2%).





Em comparação com o mês de dezembro, a inflação anual subiu em 18 países, desceu em três e permaneceu estável em seis.





No caso de Portugal, o país ficou abaixo da média da Zona Euro, com a subida do IHPC (índice harmonizado de preços no consumidor) – usado pelo Eurostat para comparar os países entre si – a fixar-se em 0,2%.





Segundo os dados do gabinete estatístico da UE, os maiores contributos para o aumento dos preços vieram dos serviços, seguidos pelos bens industriais não energéticos e pela alimentação, álcool e tabaco. Na energia, houve nova descida dos preços.