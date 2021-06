Inflação na Zona Euro atinge os 2% pela primeira vez desde 2018

Leia Também Inflação da Zona Euro sobe em abril para 1,6%

A taxa inflação anual da Zona Euro terá subido para 2% em maio, indica uma estimativa rápida do Eurostat, o gabinete de estatísticas da União Europeia, publicada esta terça-feira. Em abril, o indicador situava-se nos 1,6%. A inflação na região da moeda única não alcançava os 2% desde 2018.A inflação na Zona Euro mantém, assim, a tendência de escalada, estando já vários pontos percentuais acima do valor registado há um ano. Em maio do ano passado, o indicador fixou-se em 0,1%.Portugal é o terceiro país da zona euro com a inflação mais baixa em maio (0,5%), apesar de também ter registado um aumento face ao mês anterior, quando se situou em -0,1%. A Grécia (-1,1%) e Malta (0,2%) registam os valores mais baixos. Já as taxas de inflação mais elevadas foram registadas no Luxembrugo (4%), na Lituânia (3,5%) e na Estónia (3,1%).O maior contributo para o aumento dos preços na Zona Euro veio do setor da energia, no qual a inflação atingiu os 13,1%, depois de em abril já se ter fixado em 10,4%. O setor dos serviços (1,1%) e a indústria (0,7%) também mantiveram a tendência de subida dos últimos meses, enquanto a alimentação, álcool e tabaco se manteve estável (0,6%) face a abril.