O presidente da CIP reforça o compromisso com as metas que constam do acordo de rendimentos e competitividade para o próximo ano: o aumento do salário mínimo para 810 euros em janeiro e um referencial para os aumentos salariais de 4,8%.





Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, Armindo Monteiro, que tomou posse em abril, defende contudo que é possível ir além dessas metas se o Governo aceitar propostas de redução de impostos e se as empresas conseguirem reduzir custos.





"Se conseguirmos sair deste sufoco financeiro, fiscal, em que estamos, se conseguirmos reduzir os custos com a energia, os custos com as taxas de juro, é possível". "Mas é um se", acrescenta.





Ao longo da entrevista, o presidente da CIP defende uma redução transversal do IRS, em particular nos salários mais baixos, a simplificação e alargamento do benefício em IRC e ainda a redução do IVA de todos os produtos alimentares para a taxa reduzida de 6%.





Armindo Monteiro, presidente da CIP, defende que todos os produtos alimentares devem ter IVA a 6%. E diz que esta medida está incluída no pacto que está a negociar com a UGT. Com o Governo, segundo explica, ainda não falou.

Esta proposta sobre a redução do IVA de todos os produtos alimentares está a ser discutida apenas com a UGT no âmbito do pacto que o presidente da CIP prometeu em abril apresentar em 30 dias. Armindo Monteiro diz que ainda não falou com o Governo sobre esta proposta.

Inicialmente o presidente da CIP tinha anunciado que ia conversar com a duas centrais sindicais, mas explica agora que a CGTP se retirou das negociações "de forma cordial".



O referencial para os aumentos salariais (5,1% este ano, 4,8% no próximo) também condiciona o incentivo em IRC e a atualização dos escalões de IRS.



O "IVA Zero" está em vigor até outubro e aplica-se a uma série de produtos alimentares que o Governo considerou essenciais.