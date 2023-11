Presidente da EBA: "A palavra mais importante para a banca é prudência"

Partilhar artigo



Qual é o estado de saúde em geral dos bancos europeus?

O estado de saúde é bom. No início deste ano fizemos o exercício dos testes de stress, realizados cada dois anos, e publicámos os resultados em finais de julho. Mostrámos que o setor no seu conjunto – apesar dos testes de stress em cenário muito adverso com queda muito grande do PIB, impacto do desemprego e inflação mais alta durante mais ...