Presidente da República promulga novo regime jurídico das sociedades desportivas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta sexta-feira o novo regime jurídico das sociedades desportivas, que tinha sido aprovado em 16 de junho na Assembleia da República.O diploma contou na votação final no parlamento, os votos a favor do PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda, tendo-se abstido o PCP, o PAN e o Livre.A proposta, que foi alvo de algumas alterações na comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, tinha sido aprovada em Conselho de Ministros, em janeiro, e no Parlamento, na generalidade, em março.O novo regime aperta as regras para as sociedades desportivas, com a criação de um regime contraordenacional em situação de incumprimento das obrigações e deveres consagrados, a redução dos conflitos de interesses, o reforço dos direitos dos clubes e dos requisitos de idoneidade ou a introdução de mecanismos de transparência pública.