Mais transparência e regulação. O que muda na lei das sociedades desportivas

A proposta de lei que o Governo mandou para o Parlamento substitui a atual versão do regime, de 2013, e é muito mais rigorosa nomeadamente ao nível das exigências com os dirigentes. Regras de branqueamento de capitais passam a aplicar-se a todas as sociedades desportivas

Mais transparência e regulação. O que muda na lei das sociedades desportivas









