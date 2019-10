Presidente da República recebe partidos a partir de terça-feira

O Presidente da República, "respeitando as razões que possam ter levado muitos cidadãos a não votar, espera que tudo possa ser feito, no futuro, para criar condições que permitam que eles reconheçam a importância do seu voto no futuro de Portugal", salienta Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota publicada no site da Presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa explica que "dado que se realiza a 17 e 18 de outubro um importante Conselho Europeu, nomeadamente por causa do Brexit, o Presidente da República receberá já na próxima terça-feira, dia 8 de outubro, em audiência, os partidos políticos com representação parlamentar, tendo em vista a indigitação do primeiro-ministro."



A nota do Presidente da República foi publicada após estar fechada a contagem dos votos das eleições legislativas que decorreram a 6 de outubro.





As votações deram vitória ao PS, sem maioria absoluta, tendo o partido de António Costa vencido com 36,65% dos votos, ou seja, 106 deputados.



As eleições ditaram ainda o reforço do PAN e a entrada de três novos partidos: Chega, Iniciativa Liberal e Livre.