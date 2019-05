Presidente do INE: "Os censos de 2021 serão provavelmente os últimos"

O paradigma do autorretrato feito de dez em dez anos aproxima-se do fim. O INE está a incorporar dados dos Registos, do Fisco e da Segurança Social que permitirão uma atualização anual da informação. Em vez de uma foto desatualizada, será um filme. As explicações do presidente do INE no dia em que esta instituição completa 84 anos.