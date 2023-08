Prigozhin estava na lista de passageiros de avião que caiu na Rússia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os serviços de emergência indicaram à TASS que oito dos corpos já tinham sido recuperados. O avião terá ficado completamente carbonizado. Aeronave tinha descolado menos de uma hora antes do acidente.

Antes da confirmação oficial, um canal de Telegram ligado ao grupo Wagner terá publicado a indicação de que o avião tinha sido abatido pelas defesas aéreas russas, refere a BBC. Na mensagem dizia-se que a população ouviu duas explosões antes do avião se despenhar e viu dois rastos de fumo no ar.

Yevgeny Prigozhin era o líder do grupo paramilitar Wagner, que em junho

onde pedia a demissão do ministro da Defesa e do Chefe de Estado Maior do Exército russo, a quem culpava pela falta de apoio e comando na Ucrânia. A rebelião acabaria por ser travada e Prigozhin afastado da frente de combate, tendo-lhe sido dado exílio na Bielorrússia.

Antes deste incidente, era um dos homens mais próximos do presidente russo, sendo mesmo conhecido como

.

