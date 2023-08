Primeiro-ministro do Canadá e mulher anunciam separação

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e a mulher, Sophie, anunciaram que estão separados, depois de 18 anos de casamento. Numa declaração emitida pelo casal, esta quarta-feira, nas redes sociais - a dele em inglês e a dela em francês -, anunciam a decisão e pedem privacidade.Na curta mensagem explicam que a decisão foi tomada depois de "muitas conversas difíceis e significativas". O casal garante que continuam a "ser uma família unida, com profundo amor e respeito uns pelos outros e por tudo o que construímos e continuaremos a construir", afirmaram. "Para o bem-estar dos nossos filhos, pedimos-vos que respeitem a nossa privacidade e a deles".Justin, de 51 anos, e Sophie, 48, têm três filhos: Xavier, 15, Ella-Grace, 14, e Hadrien, 9.A ausência de Sophie Grégoire Trudeau de eventos públicos em julho tinha já alimentado alguns rumores. A agora ex-primeira-dama do Canadá tinha faltado à tomada de posse dos novos membros do governo, naquela que foi uma remodelação significativa do executivo e também ao jantar de gala da NATO que reuniu os líderes da Aliança e os respetivos cônjuges, em Vilnus, na Lituânia.O gabinete de Trudeau indicou que os dois assinaram um acordo legal. "Eles trabalharam para garantir que todos os passos legais e éticos eram dados tendo em conta a sua decisão de se separarem e vão continuar a fazê-lo no futuro", refere.Segundo o mesmo gabinete, "a família irá junta de férias, no início da próxima semana".