Primeiro-ministro italiano anuncia demissão

À segunda foi de vez. O primeiro-ministro italiano apresentou a sua demissão junto do Presidente, abrindo a porta a eleições antecipadas no outono.O antigo presidente do Banco Central Europeu anunciou a decisão a Sergio Mattarella numa reunião na manhã de quinta-feira, de acordo com um comunicado do gabinete do Presidente. A nota indica que Mario Draghi vai manter-se no cargo até ser substiuído. Espera agora que Mattarella dissolva o parlamento e anuncie novas eleições.A coligação liderada por Draghi subiu ao poder no ano passado, mas começou a desmembrar-se na semana passada, com o Movimento Cinco Estrelas a mostrar que perdeu confiança no primeiro-ministro. Na quarta-feira, o cenário repetiu-se, mas agora em vez de um partido foram três os que recusaram votar na moção de confiança."Depois do debate de ontem tirei as minhas conclusões", disse esta quinta-feira Drahi durante uma breve passagem pelo parlamento, antes do encontro com o Presidente. "Até os banqueiros usam o coração", comentou o primeiro-ministro, em jeito de agradecimento à câmara, numa alusão a uma graça que tinha feito junto da imprensa internacional sobre os banqueiros não usarem o coração.Esta é a segunda vez no espaço de uma semana que Draghi fala em demitir-se por falta de apoio de partidos da coligação que lidera. Na vez anterior, no entanto, Mattarella rejeitou o pedido.